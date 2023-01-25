Резніков підтримує більшу відкритість в оборонних закупівлях

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підтримує ініціативу народних депутатів зробити відкритішими оборонні закупівлі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, у пості за підсумками спілкування з парламентарями, що входять до складу антикорупційного та безпекового комітетів ВР, щодо можливих порушень під час проведення закупівель харчування для військових, пише УНН.