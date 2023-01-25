Резніков підтримує більшу відкритість в оборонних закупівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підтримує ініціативу народних депутатів зробити відкритішими оборонні закупівлі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, у пості за підсумками спілкування з парламентарями, що входять до складу антикорупційного та безпекового комітетів ВР, щодо можливих порушень під час проведення закупівель харчування для військових, пише УНН.
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«Я підтримую ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими. Цей підхід повністю відповідає моєму баченню.
Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю. Тому що кошти платників податків мають працювати на оборону з максимальною ефективністю», - переконаний міністр.
Він наголосив, що війна з російською навалою одночасно передбачає війну з корупцією.
«Бо саме це відрізняє нас від ворога. Тому усі, хто бореться з цим явищем у секторі оборони, у тому числі – з допомогою медіа та громадських інституцій, є союзниками Міноборони. Я так це сприймаю», - зауважив Резніков.
Міністр також наголосив, що, перебуваючи на публічній службі, завжди з повагою ставився до різних форм парламентського контролю.
«Вважаю це ознакою, що Україна – цивілізована держава і рухається у вірному напрямку», - написав він.
Саме тому, за його словами, попри шалений ритм контактів після "Рамштайну", він особисто відвідав засідання парламентських комітетів, аби надати нардепам об’єктивну картину у такому чутливому та важливому питанні, як харчування військових.
Міністр також додав, що сповідує принцип нульової толерантності до корупції.
«Тому для мене було честю вперше взяти участь у засіданні Комітету з питань антикорупційної політики, який надаватиме допомогу Міноборони у формуванні процедур», - написав Резніков.
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