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Резніков підтримує більшу відкритість в оборонних закупівлях

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підтримує ініціативу народних депутатів зробити відкритішими оборонні закупівлі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, у пості за підсумками спілкування з парламентарями, що входять до складу антикорупційного та безпекового комітетів ВР, щодо можливих порушень під час проведення закупівель харчування для військових, пише УНН.

Резніков підтримує більшу відкритість в оборонних закупівлях

Цитата

«Я підтримую ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими. Цей підхід повністю відповідає моєму баченню.

Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю. Тому що кошти платників податків мають працювати на оборону з максимальною ефективністю», - переконаний міністр.

Він наголосив, що війна з російською навалою одночасно передбачає війну з корупцією.

«Бо саме це відрізняє нас від ворога. Тому усі, хто бореться з цим явищем у секторі оборони, у тому числі – з допомогою медіа та громадських інституцій, є союзниками Міноборони. Я так це сприймаю», - зауважив Резніков.

Міністр також наголосив, що, перебуваючи на публічній службі, завжди з повагою ставився до різних форм парламентського контролю.

«Вважаю це ознакою, що Україна – цивілізована держава і рухається у вірному напрямку», - написав він.

Саме тому, за його словами, попри шалений ритм контактів після "Рамштайну", він особисто відвідав засідання парламентських комітетів, аби надати нардепам об’єктивну картину у такому чутливому та важливому питанні, як харчування військових.

Міністр також додав, що сповідує принцип нульової толерантності до корупції.

«Тому для мене було честю вперше взяти участь у засіданні Комітету з питань антикорупційної політики, який надаватиме допомогу Міноборони у формуванні процедур», - написав Резніков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони заявив, що протягом 4-5 місяців запровадять систему меню у харчуванні військових. Обіцяє навіть халяльне меню

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