Міністр оборони заявив, що протягом 4-5 місяців запровадять систему меню у харчуванні військових. Обіцяє навіть халяльне меню
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у відомстві вже деякий час напрацьовується нова система харчування для військово службовців, яка вже за 4 - 5 місяців може замінити собою існую систему каталогів. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає УНН.
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Система формуватиметься на основі меню. Міністр переконаний, що ця система виключить можливість змови та зловживань між представниками бізнесу та начпродами військових частин. Він зауважив, що система каталогів, запроваджена у 2016 році, дозволила зробити крок вперед від радянської системи забезпечення військових харчами, однак і створила певні лазівки, які і вишукують зловмисники. Наразі, Міноборони працює над тим, щоб ці лазівки закрити.
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«Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід.
На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання ми визначили як пріоритетне і будемо намагатися вирішити його швидше.
Щоб запустити цей процес я буду просити організувати спільне засідання двох комітетів, адже буде потрібно сконцентрувати фахівців та забезпечити необхідний імпульс.
Необхідно створити робочу групу, яка відпрацює по усіх вимірах – від процедур впровадження до змісту меню», - написав міністр.
Резніков наголосив, що в процесі формування нової системи харчування будуть враховуватися особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ, а також відмінності між харчування у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації.
«Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет.
Так само в наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди», - наголосив міністр.
Він додав, що буде звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню.
«Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду.
У військових я навіть не питатиму, яка альтернатива краще – повернутися до радянської системи чи впроваджувати більш якісний підхід. Тому що знаю відповідь від багатьох хлопців, які тримають фронт», - додав міністр.