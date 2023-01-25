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Міністр оборони заявив, що протягом 4-5 місяців запровадять систему меню у харчуванні військових. Обіцяє навіть халяльне меню

Київ • УНН

 • 1023080 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у відомстві вже деякий час напрацьовується нова система харчування для військово службовців, яка вже за 4 - 5 місяців може замінити собою існую систему каталогів. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає УНН.

Міністр оборони заявив, що протягом 4-5 місяців запровадять систему меню у харчуванні військових. Обіцяє навіть халяльне меню

Деталі

Система формуватиметься на основі меню. Міністр переконаний, що ця система виключить можливість змови та зловживань між представниками бізнесу та начпродами військових частин. Він зауважив, що система каталогів, запроваджена у 2016 році, дозволила зробити крок вперед від радянської системи забезпечення військових харчами, однак і створила певні лазівки, які і вишукують зловмисники. Наразі, Міноборони працює над тим, щоб ці лазівки закрити.

Цитата

«Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід.

На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання ми визначили як пріоритетне і будемо намагатися вирішити його швидше.

Щоб запустити цей процес я буду просити організувати спільне засідання двох комітетів, адже буде потрібно сконцентрувати фахівців та забезпечити необхідний імпульс.

Необхідно створити робочу групу, яка відпрацює по усіх вимірах – від процедур впровадження до змісту меню», - написав міністр.

Резніков наголосив, що в процесі формування нової системи харчування будуть враховуватися особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ, а також відмінності між харчування у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації.

«Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет.

Так само в наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди», - наголосив міністр.

Він додав, що буде звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню.

«Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду.

У військових я навіть не питатиму, яка альтернатива краще – повернутися до радянської системи чи впроваджувати більш якісний підхід. Тому що знаю відповідь від багатьох хлопців, які тримають фронт», - додав міністр.

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