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Министр обороны заявил, что в течение 4-5 месяцев введут систему меню в питании военных. Обещает даже халяльное меню

Киев • УНН

 • 1023080 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ведомстве уже некоторое время нарабатывается новая система питания для военнослужащих, которая уже через 4 - 5 месяцев может заменить собой существующую систему каталогов. Об этом Резников сообщил на своей странице в Фейсбук, передает УНН.

Министр обороны заявил, что в течение 4-5 месяцев введут систему меню в питании военных. Обещает даже халяльное меню

Детали

Система будет формироваться на основе меню. Министр убежден, что эта система исключит возможность сговора и злоупотреблений между представителями бизнеса и начпродами воинских частей. Он отметил, что система каталогов, введенная в 2016 году, позволила сделать шаг вперед от советской системы обеспечения военных продуктами, однако и создала определенные лазейки, которые и выискивают злоумышленники. Сейчас Минобороны работает над тем, чтобы эти лазейки закрыть.

Цитата

«Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут не деньги и калории, а единицы измерения (грамм/шт.) и калории. Это распространенный в НАТО подход.

На заседании антикоррупционного комитета я озвучил обязательство ввести меню в течение 4-5 месяцев. Эту задачу мы определили как приоритетную и будем стараться решить ее быстрее.

Чтобы запустить этот процесс я буду просить организовать совместное заседание двух комитетов, ведь потребуется сконцентрировать специалистов и обеспечить необходимый импульс.

Необходимо создать рабочую группу, которая отработает по всем измерениям – от процедур внедрения до содержания меню», - написал министр.

Резников отметил, что в процессе формирования новой системы питания будут учитываться особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ, а также различия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации.

«Весь этот массив необходимо проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия – безусловный приоритет.

Так же в наших планах разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции. Чтобы этот выбор был. Ведь Украину защищают разные люди», - подчеркнул министр.

Он добавил, что будет обращаться к рынку с просьбой поддержать переход на систему меню.

«Так же я буду находиться в постоянном диалоге с рынком, чтобы обеспечить стабильное питание в течение переходного периода.

У военных я даже не буду спрашивать, какая альтернатива лучше – вернуться к советской системе или внедрять более качественный подход. Потому что знаю ответ от многих ребят, которые держат фронт», - добавил министр.

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