Резников поддерживает большую открытость в оборонных закупках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поддерживает инициативу народных депутатов сделать более открытыми оборонные закупки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, в посте по итогам общения с парламентариями, входящими в состав антикоррупционного и комитета по безопасности ВР, относительно возможных нарушений при проведении закупок питания для военных, пишет УНН.
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«Я поддерживаю инициативу народных депутатов сделать часть оборонных закупок открытыми. Этот подход полностью соответствует моему видению.
Совместно с комитетами мы найдем формат, который будет гарантировать безопасность поставщиков и сохранит чувствительную информацию о ВСУ. Но в то же время сделает закупки более прозрачными, а бюджетные средства – более доступными для общественного контроля. Потому что средства налогоплательщиков должны работать на оборону с максимальной эффективностью», - убежден министр.
Он отметил, что война с российским нашествием одновременно предполагает войну с коррупцией.
«Потому что именно это отличает нас от врага. Поэтому все, кто борется с этим явлением в секторе обороны, в том числе – с помощью медиа и общественных институтов, являются союзниками Минобороны. Я так это воспринимаю», - заметил Резников.
Министр также отметил, что, находясь на публичной службе, всегда с уважением относился к различным формам парламентского контроля.
«Считаю это признаком, что Украина – цивилизованное государство и движется в верном направлении», - написал он.
Именно поэтому, по его словам, несмотря на бешеный ритм контактов после "Рамштайн", он лично посетил заседания парламентских комитетов, чтобы предоставить нардепам объективную картину в таком чувствительном и важном вопросе, как питание военных.
Министр также добавил, что исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции.
«Поэтому для меня было честью впервые принять участие в заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики, который будет оказывать помощь Минобороны в формировании процедур», - написал Резников.
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