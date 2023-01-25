Резников поддерживает большую открытость в оборонных закупках

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«Я поддерживаю инициативу народных депутатов сделать часть оборонных закупок открытыми. Этот подход полностью соответствует моему видению.

Совместно с комитетами мы найдем формат, который будет гарантировать безопасность поставщиков и сохранит чувствительную информацию о ВСУ. Но в то же время сделает закупки более прозрачными, а бюджетные средства – более доступными для общественного контроля. Потому что средства налогоплательщиков должны работать на оборону с максимальной эффективностью», - убежден министр.

Он отметил, что война с российским нашествием одновременно предполагает войну с коррупцией.

«Потому что именно это отличает нас от врага. Поэтому все, кто борется с этим явлением в секторе обороны, в том числе – с помощью медиа и общественных институтов, являются союзниками Минобороны. Я так это воспринимаю», - заметил Резников.

Министр также отметил, что, находясь на публичной службе, всегда с уважением относился к различным формам парламентского контроля.

«Считаю это признаком, что Украина – цивилизованное государство и движется в верном направлении», - написал он.

Именно поэтому, по его словам, несмотря на бешеный ритм контактов после "Рамштайн", он лично посетил заседания парламентских комитетов, чтобы предоставить нардепам объективную картину в таком чувствительном и важном вопросе, как питание военных.

Министр также добавил, что исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции.

«Поэтому для меня было честью впервые принять участие в заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики, который будет оказывать помощь Минобороны в формировании процедур», - написал Резников.

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