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ЗСУ забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості: Залужний підтримав міністра Резнікова

Київ • УНН

 • 1043297 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості, а будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Із такою заявою виступив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформує УНН.

ЗСУ забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості: Залужний підтримав міністра Резнікова

Цитата

"Із початком повномасштабного вторгнення потреби війська стрімко зросли. Разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування. Військовослужбовці Збройних Сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та в достатній кількості.

У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування", - наголосив він.

Головнокомандувач зазначив, що система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков підтримує більшу відкритість в оборонних закупівлях

Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами.

Залужний підкреслив, що "перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних Сил".

Раніше

23 січня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де було присутнє керівництво Міноборони.

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Міністерство оборони восени розпочало аудит системи харчування в армії.

Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.

На харчування для військових у 2023 році спрямовані десятки мільярдів гривень, а добовий раціон кожного бійця становить 145,8 грн.

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