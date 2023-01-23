В Міноборони розпочали аудит системи харчування – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство оборони восени розпочало аудит системи харчування, повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.
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“Восени ми розпочали аудит системи харчування, який підтвердив актуальність змін. Але цей перехід потребує масштабної підготовчої роботи. Адже йдеться про перебудову величезного механізму. Ми її обов’язково зробимо”, – заявив Резніков.
Деталі
Він зазначив, що рік тому, проаналізувавши роботу системи харчування за каталогом, введеним у 2016 році, Міноборони прийшло до висновку, що більш ефективним рішенням буде забезпечення харчування через закупівлю меню – 52 тижневих меню на рік. Таким чином, наголошує Резніков, кожен воїн буде розуміти, що він повинен отримати і коли.
Доповнення
Олексій Резніков у Facebook оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових.