В Минобороны начали аудит системы питания - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство обороны осенью начало аудит системы питания, сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, передает УНН.
Цитата
“Осенью мы начали аудит системы питания, который подтвердил актуальность изменений. Но этот переход требует масштабной подготовительной работы. Ведь речь идет о перестройке огромного механизма. Мы ее обязательно сделаем”, – заявил Резников.
Детали
Он отметил, что год назад, проанализировав работу системы питания по каталогу, введенному в 2016 году, Минобороны пришло к выводу, что более эффективным решением будет обеспечение питания через закупку меню – 52 недельных меню на год. Таким образом, подчеркивает Резников, каждый воин будет понимать, что он должен получить и когда.
Дополнение
Алексей Резников в Facebook обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных.