В Минобороны начали аудит системы питания - Резников

Цитата

“Осенью мы начали аудит системы питания, который подтвердил актуальность изменений. Но этот переход требует масштабной подготовительной работы. Ведь речь идет о перестройке огромного механизма. Мы ее обязательно сделаем”, – заявил Резников.

Детали

Он отметил, что год назад, проанализировав работу системы питания по каталогу, введенному в 2016 году, Минобороны пришло к выводу, что более эффективным решением будет обеспечение питания через закупку меню – 52 недельных меню на год. Таким образом, подчеркивает Резников, каждый воин будет понимать, что он должен получить и когда.

Дополнение

Алексей Резников в Facebook обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных.