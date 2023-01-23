На харчування для військових у 2023 році спрямовані десятки мільярдів гривень: добовий раціон кожного бійця становить 145,8 грн - Резніков

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“На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень. Це – великий ринок. Ще трохи більше року тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов’язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був – страшенний. Торік монополіст погрожував повністю заблокувати постачання продовольства до армії. Не вийшло”, – наголошує міністр у своєму дописі на Facebook.

Деталі

Очільник Міноборони зазначає, що завдяки подоланню монополії вдалося успішно організувати харчування армії, чисельність якої збільшилась у кілька разів.

Міністр пояснив, що відомство не здійснює закупівлю окремих продуктів, але купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

“Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу. У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн”, – додає Резніков.

З його слів, номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік становила 26,6%.

“Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес”, – додав він.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що буде присутнім на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, де планує повідомити про процедури закупівель та постачання харчування військовим.