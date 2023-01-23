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На питание для военных в 2023 году направлены десятки миллиардов гривен: суточный рацион каждого бойца составляет 145,8 грн - Резников

Киев • УНН

 • 1885414 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году направлены десятки миллиардов гривен, сообщил министр обороны Алексей Резников, и добавил, что суточный рацион каждого военнослужащего в текущем году составляет 145,8 гривен, передает УНН.

На питание для военных в 2023 году направлены десятки миллиардов гривен: суточный рацион каждого бойца составляет 145,8 грн - Резников

Цитата

“На обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен. Это – большой рынок. Еще чуть больше года назад этот рынок фактически был под контролем монополии. При назначении на должность министра я взял публичное обязательство – демонополизировать услуги питания. И мы с командой это сделали еще прошлой зимой. Хотя сопротивление было ужасным. В прошлом году монополист угрожал полностью заблокировать поставки продовольствия в армию. Не получилось”, – отмечает министр в своем сообщении в Facebook.

Детали

Глава Минобороны отмечает, что благодаря преодолению монополии удалось успешно организовать питание армии, численность которой увеличилась в несколько раз.

Министр пояснил, что ведомство не осуществляет закупку отдельных продуктов, но покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

“Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение суточного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки. В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн”, – добавляет Резников.

По его словам, номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%.

“Особенность контрактов Минобороны в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это также риски, которые берет на себя бизнес”, – добавил он.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что будет присутствовать на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, где планирует сообщить о процедурах закупок и поставки питания военным.

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