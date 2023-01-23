Резніков особисто пішов на комітет ВР з нацбезпеки, де повідомить про постачання харчування для військових

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«Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони.

Так само питанням стійкості нашої оборони і виживання країни в цілому є збереження єдності в суспільстві та довіри міжнародних партнерів.

Тому я особисто – як міністр і як правник – надам детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням.

Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ», - повідомив Міністр у своєму пості у Фейсбук.

Деталі

У своєму пості Резніков відкрив деякі деталі системи закупівель та постачання харчів військовим.

Він наголосив, що ринок харчування тривалий час був монаполізований, а наразі вдалося вибодувати систему, що дозволяє безперебійно постачати харчування військовим – постачальники підхоплюють одне одного у випадку, якщо з тих чи інших причин інший не може виконати взяті на себе зобовязання.

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«Постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.

Окремо хочу наголосити. Надання послуги харчування здійснюється за принципом «їжа ходить за військовими». Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має ппд на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них. Це – ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики», - пояснив міністр.

Він також повідомив, що всі контакти на постачання харчування проходять ретельну перевірку, тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі, а самі контракти підписуються не на закупівлю продуктів харчування, а також на їх постачання, а подекуди, і приготування.

«Так чи інакше, щоб зняти усі питання, я гарантую абсолютну прозорість Міноборони для правоохоронців. На моє прохання голова Комітету Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ДБР, щоб усі були «на одній сторінці».

Також я запропоную народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми. Це створить додаткове навантаження на Міноборони, але ми готові йти на це. Тому що впевнені у своїй правоті.

Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції. Саме за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони. Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно закону», - написав міністр.

Він наголосив, що у претензіях немає фактичної складової, а інформаційна атака є штучною і побудована на маніпуляціях.

Нагадаємо

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.