Резніков особисто пішов на комітет ВР з нацбезпеки, де повідомить про постачання харчування для військових

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 8540 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 18729 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 30558 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 40800 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 71701 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 49543 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 102975 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75162 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61747 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119412 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 45497 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36024 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 91467 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 36370 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 32588 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 71701 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 91821 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 102975 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 225699 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 32821 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 36608 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29647 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 33896 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49337 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Резніков особисто пішов на комітет ВР з нацбезпеки, де повідомить про постачання харчування для військових

Київ • УНН

 • 2037235 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що буде присутнім на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, де планує повідомити про процедури закупівель та постачання харчування військовим, передає УНН.

Резніков особисто пішов на комітет ВР з нацбезпеки, де повідомить про постачання харчування для військових

Цитата

«Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони.

Так само питанням стійкості нашої оборони і виживання країни в цілому є збереження єдності в суспільстві та довіри міжнародних партнерів.

Тому я особисто – як міністр і як правник – надам детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням.

Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ», - повідомив Міністр у своєму пості у Фейсбук.

Деталі

У своєму пості Резніков відкрив деякі деталі системи закупівель та постачання харчів військовим.

Він наголосив, що ринок харчування тривалий час був монаполізований, а наразі вдалося вибодувати систему, що дозволяє безперебійно постачати харчування військовим – постачальники підхоплюють одне одного у випадку, якщо з тих чи інших причин інший не може виконати взяті на себе зобовязання.

Цитата

«Постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.

Окремо хочу наголосити. Надання послуги харчування здійснюється за принципом «їжа ходить за військовими». Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має ппд на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них. Це – ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики», - пояснив міністр.

Він також повідомив, що всі контакти на постачання харчування проходять ретельну перевірку, тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі, а самі контракти підписуються не на закупівлю продуктів харчування, а також на їх постачання, а подекуди, і приготування.

«Так чи інакше, щоб зняти усі питання, я гарантую абсолютну прозорість Міноборони для правоохоронців. На моє прохання голова Комітету Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ДБР, щоб усі були «на одній сторінці».

Також я запропоную народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми. Це створить додаткове навантаження на Міноборони, але ми готові йти на це. Тому що впевнені у своїй правоті.

Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції. Саме за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони. Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно закону», - написав міністр.

Він наголосив, що у претензіях немає фактичної складової, а інформаційна атака є штучною і побудована на маніпуляціях.

Нагадаємо

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02