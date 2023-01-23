Резников лично пошел на комитет ВР по нацбезопасности, где сообщит о поставках питания для военных

Цитата

«Обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны.

Так же вопросом устойчивости нашей обороны и выживания страны в целом является сохранение единства в обществе и доверия международных партнеров.

Поэтому я лично – как министр и как юрист – предоставлю подробные комментарии по вопросам обеспечения армии питанием.

Исчерпывающую информацию с документами через несколько минут я лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ», - сообщил Министр в своем посте в Фейсбук.

Детали

В своем посте Резников открыл некоторые детали системы закупок и поставок продовольствия военным.

Он отметил, что рынок питания долгое время был монополизирован, а сейчас удалось выстроить систему, позволяющую бесперебойно поставлять питание военным – поставщики подхватывают друг друга в случае, если по тем или иным причинам другой не может выполнить взятые на себя обязательства.

Цитата

«Поставки продовольствия везде будут гарантированно непрерывными, чтобы не случилось.

Отдельно хочу подчеркнуть. Предоставление услуги питания осуществляется по принципу «еда ходит за военными». Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире, или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ппд на Закарпатье, а боевые задачи наши воины выполняют на Харьковщине или на Запорожье – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике», - пояснил министр.

Он также сообщил, что все контакты на поставку питания проходят тщательную проверку, только после регистрации в казначействе возникают финансовые обязательства и можно осуществлять платежи, а сами контракты подписываются не на закупку продуктов питания, а также на их поставку, а иногда и приготовление.

«Так или иначе, чтобы снять все вопросы, я гарантирую абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей. По моей просьбе председатель комитета Александр Завитневич пригласил на заседание представителей НАБУ и ГБР, чтобы все были «на одной странице».

Также я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте.

Свою позицию я озвучивал неоднократно: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба начала проверку Минобороны. Если будет доказано, что кто-то из должностных лиц злоупотребляет, он получит по закону», - написал министр.

Он отметил, что в претензиях нет фактической составляющей, а информационная атака является искусственной и построена на манипуляциях.

Напомним

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупках продуктов для военных по ценам, которые значительно выше, чем в учреждениях торговли.