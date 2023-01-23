Резников лично пошел на комитет ВР по нацбезопасности, где сообщит о поставках питания для военных

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19201 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72679 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116310 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115948 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265074 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132884 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121568 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371710 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83646 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136402 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29370 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111220 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76852 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16287 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12744 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265074 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292911 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371710 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347238 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394593 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76876 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111242 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130642 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170361 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79580 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Резников лично пошел на комитет ВР по нацбезопасности, где сообщит о поставках питания для военных

Киев • УНН

 • 2037235 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что будет присутствовать на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, где планирует сообщить о процедурах закупок и поставки питания военным, передает УНН.

Резников лично пошел на комитет ВР по нацбезопасности, где сообщит о поставках питания для военных

Цитата

«Обеспечение наших воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях боевых действий является одним из приоритетов Минобороны.

Так же вопросом устойчивости нашей обороны и выживания страны в целом является сохранение единства в обществе и доверия международных партнеров.

Поэтому я лично – как министр и как юрист – предоставлю подробные комментарии по вопросам обеспечения армии питанием.

Исчерпывающую информацию с документами через несколько минут я лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ», - сообщил Министр в своем посте в Фейсбук.

Детали

В своем посте Резников открыл некоторые детали системы закупок и поставок продовольствия военным.

Он отметил, что рынок питания долгое время был монополизирован, а сейчас удалось выстроить систему, позволяющую бесперебойно поставлять питание военным – поставщики подхватывают друг друга в случае, если по тем или иным причинам другой не может выполнить взятые на себя обязательства.

Цитата

«Поставки продовольствия везде будут гарантированно непрерывными, чтобы не случилось.

Отдельно хочу подчеркнуть. Предоставление услуги питания осуществляется по принципу «еда ходит за военными». Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире, или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ппд на Закарпатье, а боевые задачи наши воины выполняют на Харьковщине или на Запорожье – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике», - пояснил министр.

Он также сообщил, что все контакты на поставку питания проходят тщательную проверку, только после регистрации в казначействе возникают финансовые обязательства и можно осуществлять платежи, а сами контракты подписываются не на закупку продуктов питания, а также на их поставку, а иногда и приготовление.

«Так или иначе, чтобы снять все вопросы, я гарантирую абсолютную прозрачность Минобороны для правоохранителей. По моей просьбе председатель комитета Александр Завитневич пригласил на заседание представителей НАБУ и ГБР, чтобы все были «на одной странице».

Также я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте.

Свою позицию я озвучивал неоднократно: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба начала проверку Минобороны. Если будет доказано, что кто-то из должностных лиц злоупотребляет, он получит по закону», - написал министр.

Он отметил, что в претензиях нет фактической составляющей, а информационная атака является искусственной и построена на манипуляциях.

Напомним

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупках продуктов для военных по ценам, которые значительно выше, чем в учреждениях торговли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25