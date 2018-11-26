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7 марта, 15:45 • 135547 просмотра

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ВСУ имеют достаточно возможностей для защиты Украины - Муженко

ВСУ имеют достаточно возможностей для защиты Украины - Муженко

Киев  •  УНН

 • 6741 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины имеют достаточно возможностей для защиты нашего государства. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает УНН.

"Открытые агрессивные действия России в Черном море очередной раз доказали украинцам, что война продолжается. Нашим извечным врагом был и остается российский агрессор и его цель неизменна - уничтожить Украину. Вооруженные силы имеют достаточно возможностей, чтобы защитить наше государство, и мы выполним свою миссию во имя потомков и будущего Украины, чего бы это нам не стоило", - заверил начальник Генштаба.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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