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ЗСУ мають достатньо можливостей для захисту України - Муженко

ЗСУ мають достатньо можливостей для захисту України - Муженко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Збройні сили України мають достатньо можливостей для захисту нашої держави. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає УНН.

"Відкриті агресивні дії Росії у Чорному морі черговий раз довели українцям, що війна триває. Нашим споконвічним ворогом був і залишається російський агресор і його ціль незмінна - знищити Україну. Збройні сили мають достатньо можливостей, щоб захистити нашу державу, і ми виконаємо свою місію в ім'я нащадків і майбутнього України, чого б це нам не вартувало", - запевнив начальник Генштабу.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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