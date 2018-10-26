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Заря объяснил существование двух титулов предстоятеля Киевского патриархата

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Священный Cинод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) 20 октября принял изменение в правила титулования предстоятеля, который отныне имеет форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси Украина, Свято-Успенская Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит". В Киевском патриархате не исключили, что со стороны некоторых поместных церквей может возникнуть осложнения о признании одного из титулов, указанных в новой форме. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, передает корреспондент УНН.

"Мы предполагаем возможное осложнение с признанием со стороны некоторых поместных церквей сразу Украинской церкви как церкви с патриаршим строем. Еще недавно они не готовы были даже обсуждать автокефалию церкви, а уж когда автокефалия утверждена решением Вселенского патриарха, могут быть осложнения, чтобы признать именно как патриаршую церковь, потому что это - патриархат, это высокий статус", - заявил Заря.

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По его словам, Украинская церковь достойна быть патриархатом, так как имеет миллионы верующих, духовенство, епископат, более чем тысячелетнюю историю - по этим признакам она не меньше, чем сербская, болгарская, румынская, грузинская церковь, имеющих статус патриархата.

"Но, если церкви будут не готовы, чтобы не вызвать недоразумений, наша церковь постановила, что пусть будет их обращение к нашему предстоятелю как в дипломатических отношениях: они могут назвать его архиепископом и митрополитом. Не употреблять титул патриарха", - сказал спикер.

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Он также отметил, что такая формулировка будет у будущем предлагаться и для Единой поместной православной церкви.

Напомним, Священный Cинод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в субботу принял изменение в правила титулования предстоятеля, обозначив в нем в полной форме "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит".

Напомним, по словам Филарета, объединения церквей в единую Украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

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