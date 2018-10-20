УПЦ КП означила у титулуванні предстоятеля Печерську та Почаївську лаври

"У зв’язку зі змінами, які відбуваються в Українській православній церкві, беручи до уваги історичну традицію, практику помісних православних церков та інші істотні обставини, запровадити для предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату повну і скорочені форми титулу", - йдеться в ухвалі.

Так, зазначається, що повний титул відтепер має наступну форму: "Святійший і Блаженнійший (ім’я), Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит".

Скорочений титул має форму: "Святійший (ім’я), Патріарх Київський і всієї Руси-України".

Як пояснив речник УПЦ КП Євстратій Зоря, "Лаври Печерська та Почаївська давно є Ставропігіями Київського Престолу - згідно соборних рішень ще 1991 і 1993 років! Тож означення цього факту в повному титулі предстоятеля - лише констатація того, що і дотепер було".

"Це не приводило ні до яких заворушень чи проблем у минулому - не приведе у майбутньому (хоч кремлівські пропагандисти, можна передбачати, і спробують щось на цю тему набрехати)", - зазначив він у своєму Facebook.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.