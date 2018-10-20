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УПЦ КП обозначила в титуловании предстоятеля Печерскую и Почаевскую лавры

Киев  •  УНН

 • 16534 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Священный cинод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в субботу принял изменение в правила титулования предстоятеля, обозначив в нем в полной форме "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит". Об этом говорится в постановлении в журнале заседания cвященного cинода УПЦ КП от 20 октября 2018 года, передает УНН.

"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полную и сокращенные формы титула", - говорится в постановлении.

Так, отмечается, что полный титул отныне имеет следующую форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит" .

Сокращенный титул имеет форму: "Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины".

Как пояснил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, "Лавры Печерская и Почаевская давно являются Ставропигиями Киевского престола - согласно соборным решениям еще в 1991 и 1993 годах! Поэтому определение этого факта в полном титуле предстоятеля - лишь констатация того, что до сих пор было".

"Это не приводило ни к каким беспорядкам или проблемам в прошлом - не приведет в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, можно предполагать, и попытаются что-то на эту тему наврать)", - отметил он в своем Facebook.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

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