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У Київському патріархаті назвали свого кандидата у предстоятелі об'єднаної церкви

У Київському патріархаті назвали свого кандидата у предстоятелі об'єднаної церкви

Київ • УНН

 • 9882 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Архієрейському соборі для об'єднання трьох церков буде затверджена процедура обрання предстоятеля Єдиної помісної православної церкви. Про це під час брифінгу у Києві розповіли священнослужителі Київського Патріархату, передає кореспондент УНН.

"Собор повинен зафіксувати об’єднання трьох церков. Екзарх буде спостерігачем. Коли вони об’єднаються, тоді вони приймуть рішення про те, яким чином вони будуть обирати предстоятеля цієї об’єднаної церкви: відкритим голосуванням чи закритим – це залежатиме від собору. А потім, коли буде обраний предстоятель і церкви об’єднаються, тоді Вселенський патріарх скликає Синод, на якому приймає остаточне рішення про надання цій об’єднаній церкві Томос про автокефалію", - сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

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Доктор наук з богослів’я, Патріарший намісник, митрополит Епіфаній, в свою чергу, розповів, кого Київський патріархат бачить кандидатом у предстоятелі Єдиної помісної православної церкви.

"Щодо обрання предстоятеля Єдиної помісної православної церкви: святіший Патріарх (Філарет) не буде висувати себе як кандидата. Його будемо ми, архієреї Київського Патріархату, одноголосно – всі 40 архієреїв єдині в тій думці, що святіший Патріарх має досвід, має всі необхідні якості для того, щоб очолити цю Єдину помісну православну церкву. Ми єдині, а вже на Соборі буде обрана, затверджена процедура", - сказав він, додавши в церкві немає передвиборчої кампанії.

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За його словами, тільки на Соборі буде обраний кандидат, а для того, щоб він був обраний, потрібно мати необхідну кількість підтримки архієреїв.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Священний cинод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у суботу ухвалив зміну до правил титулування предстоятеля, означивши у ньому у повній формі "Свято-Успенської Києво-Печерської та Почаївської лавр Священноархимандрит".

Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії  Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.

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