У Київському патріархаті назвали свого кандидата у предстоятелі об'єднаної церкви

"Собор повинен зафіксувати об’єднання трьох церков. Екзарх буде спостерігачем. Коли вони об’єднаються, тоді вони приймуть рішення про те, яким чином вони будуть обирати предстоятеля цієї об’єднаної церкви: відкритим голосуванням чи закритим – це залежатиме від собору. А потім, коли буде обраний предстоятель і церкви об’єднаються, тоді Вселенський патріарх скликає Синод, на якому приймає остаточне рішення про надання цій об’єднаній церкві Томос про автокефалію", - сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.



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Доктор наук з богослів’я, Патріарший намісник, митрополит Епіфаній, в свою чергу, розповів, кого Київський патріархат бачить кандидатом у предстоятелі Єдиної помісної православної церкви.



"Щодо обрання предстоятеля Єдиної помісної православної церкви: святіший Патріарх (Філарет) не буде висувати себе як кандидата. Його будемо ми, архієреї Київського Патріархату, одноголосно – всі 40 архієреїв єдині в тій думці, що святіший Патріарх має досвід, має всі необхідні якості для того, щоб очолити цю Єдину помісну православну церкву. Ми єдині, а вже на Соборі буде обрана, затверджена процедура", - сказав він, додавши в церкві немає передвиборчої кампанії.



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За його словами, тільки на Соборі буде обраний кандидат, а для того, щоб він був обраний, потрібно мати необхідну кількість підтримки архієреїв.



Як повідомляв УНН, минулого тижня Священний cинод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у суботу ухвалив зміну до правил титулування предстоятеля, означивши у ньому у повній формі "Свято-Успенської Києво-Печерської та Почаївської лавр Священноархимандрит".



Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.



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