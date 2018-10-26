Філарет озвучив назву майбутньої об'єднаної української церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Назва Єдиної помісної православної церкви, що утворюється в Україні - Українська православна церква. Про сьогодні сказав на брифінгу Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає кореспондент УНН.
"Офіційна назва буде "Українська православна церква", друга назва – "Київський патріархат", - зазначив Філарет.
Що стосується непорозумінь в ході об’єднання, то, за словами священнослужителя, вони у всіх є, але всі непорозуміння можна погодити, тому, "якщо в автокефальної церкви є якісь питання стосовно Київського патріархату, ми знайдемо шляхи для порозуміння".
Формування назви церкви пояснив речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.
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"Щодо назви, хотів би уточнити: і ми, і Українська автокефальна православна церква, як учасники процесу знаємо позицію Константинопольського патріархату щодо назви, бо це не наша ідея чи наша фантазія", - сказав речник.
За його словами, всі помісні православні церкви, окрім давніх патріархатів, які називаються по назві міста, мають однакову структуру назви – Румунська православна церква, Болгарська, Сербська і т. д.
"Тому, бо в Україні утворюється Єдина помісна православна церква, відповідно і назва – "Українська православна церква". Це є думка, обговорена за участі представництва Вселенського патріархату… Додаткові назви для української церкви мають бути збереженні – це і "Київський патріархат", і "Українська автокефальна православна церква".
Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що ніякого насильства після рішення Вселенського патріарха надати Українській церкві Томос про автокефалію не буде.
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Нагадаємо, на думку Філарета, процес об'єднання трьох церков буде швидким.
Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.
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Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.