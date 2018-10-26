Филарет озвучил название будущей объединенной украинской церкви

"Официальное название будет "Украинская православная церковь", второе название -"Киевский патриархат", - отметил Филарет.



Что касается недоразумений в ходе объединения, то, по словам священнослужителя, они у всех есть, но все недоразумения можно согласовать, поэтому, "если в автокефальной церкви есть вопросы относительно Киевского патриархата, мы найдем пути для понимания".



Формирование названия церкви пояснил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря.



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"Относительно названия, хотел бы уточнить: и мы, и Украинская автокефальная православная церковь, как участники процесса знаем позицию Константинопольского патриархата относительно названия, потому что это не наша идея или наша фантазия", - сказал спикер.



По его словам, все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города, имеют одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская, Сербская и т. д.



"Поэтому, поскольку в Украине образуется Единая поместная православная церковь, соответственно и название - "Украинская православная церковь". Это мнение, обсуждено с участием представительства Вселенского патриархата ... Дополнительные названия для украинской церкви должны быть сохранении - это и "Киевский патриархат", и "Украинская автокефальная православная церковь".

Напомним, ранее Филарет заявил, что никакого насилия после решения Вселенского патриарха предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии не будет.

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Напомним, по мнению Филарета, процесс объединения трех церквей будет быстрым.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря с ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года.



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Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.