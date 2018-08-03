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Філарет: насильства після Томосу не буде

Філарет: насильства після Томосу не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Ніякого насильства після рішення Вселенського Патріарха надати Українській церкві Томос про автокефалію не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер. Про це заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, передає УНН з посиланням на прес-центр УПЦ КП.

"Заяви про "захоплення храмів", про можливість "громадянської війни" через автокефалію – приклад кремлівської дезінформації, брехні, яка є частиною гібридної війни проти України", - зазначив патріарх Філарет.

"Ніякого насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер", - додав очільник УПЦ КП.

Нагадаємо, раніше патріарх Філарет заявив, що після отримання Україною Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви Лавра буде передана українській церкві.

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