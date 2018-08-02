Після отримання Томосу Лавра буде передана українській церкві – Патріарх Філарет

"Річ у тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Не має власності. Власність церкви в Україні є власністю української церкви. Ось взяти, наприклад, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – чия це власність? Власність української держави. І держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга – будуть передані українській церкві. Бо це є українська святиня. І Росія, і Московський патріархат ніякого відношення до цих святинь не має. А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має", - повідомив Філарет.



Нагадаємо, в Константинопольській патріархії з 1 по 3 вересня відбудеться загальне зібрання всього єпископату цієї Церкви. Про скликання такого зібрання оголосив Патріарх Варфоломій.



