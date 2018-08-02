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Після отримання Томосу Лавра буде передана українській церкві – Патріарх Філарет

Після отримання Томосу Лавра буде передана українській церкві – Патріарх Філарет

Київ • УНН

 • 13032 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Після отримання Україною Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви, Лавра буде передана українській церкві. Про це повідомив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, передає УНН з посиланням на релігійно-інформаційну службу України.

"Річ у тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Не має власності. Власність церкви в Україні є власністю української церкви. Ось взяти, наприклад, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – чия це власність? Власність української держави. І держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга – будуть передані українській церкві. Бо це є українська святиня. І Росія, і Московський патріархат ніякого відношення до цих святинь не має. А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має", - повідомив Філарет.

Нагадаємо, в Константинопольській патріархії з 1 по 3 вересня відбудеться загальне зібрання всього єпископату цієї Церкви. Про скликання такого зібрання оголосив Патріарх Варфоломій.

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