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После получения Томоса Лавра будет передана украинской церкви - Патриарх Филарет

После получения Томоса Лавра будет передана украинской церкви - Патриарх Филарет

Киев  •  УНН

 • 13030 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. После получения Украиной Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви, Лавра будет передана украинской церкви. Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает УНН со ссылкой на религиозно-информационную службу Украины.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине нет. Нет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. и Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням нет. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - сообщил Филарет.

Напомним, в Константинопольской патриархии с 1 по 3 сентября состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей.

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