Константинополь може у вересні розглянути питання томосу для України – УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Константинопольській патріархії з 1 по 3 вересня відбудеться загальне зібрання всього єпископату цієї Церкви. Про скликання такого зібрання оголосив Патріарх Варфоломій. Про це повідомив у Facebook речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря), передає УНН.
"Тематика зібрання (Синаксу) позначена як питання, пов‘язані з Матір‘ю-Церквою і ширше - з православ‘ям. І одне, й інше означення дають підставу передбачати, що йтиметься про "українське питання", - заявив архієпископ.
За його словами, очікується, що перед зібранням відбудеться чергова сесія Священного Синоду Патріархату.
Нагадаємо, Патріарх Філарет сподівається, що найближчим часом Україні буде надано томос. За його словами, Київська Митрополія була частиною Константинопольського Патріархату. А Москва незаконно захопила Київську митрополію. Тому справедливо, що Вселенський Патріарх вважає, що це його канонічна територія і він один має право на надання нам автокефалії.