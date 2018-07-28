Патріарх Філарет сподівається на швидке надання томосу про автокефалію УПЦ

"Незважаючи на те, що Україна – поліконфесійна держава, пануючою є православна церква. Але вороги розділили її на частини. Тому, щоб захисти державу, треба об'єднати православну церкву. Чому мова йде про визнання. Воно потрібно, тому що на цій основі розділене українське православ'я. Щоб не було роскольників та розділення, потрібне визнання. Ми вдячні Вселенському Патріарху Варфоломію, що він розуміє проблеми держави та церкви. Що він зрозумів, що прийшов час надати томос українській церкві про її автокефалію. І сподіваємось, що найближчим часом будемо мати такий томос", - сказав Філарет.

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За його словами, Київська Митрополія була частиною Константинопольського Патріархату. А Москва незаконно захопила Київську митрополію. Тому справедливо, що Вселенський Патріарх вважає, що це його канонічна територія і він один має право на надання нам автокефалії.

Раніше Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.