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Патріарх Філарет сподівається на швидке надання томосу про автокефалію УПЦ

Київ • УНН

 • 8209 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН.  Ми вдячні Вселенському Патріарху Варфоломію, що він розуміє проблеми держави та церкви. І сподіваємось, що найближчим часом будемо мати томос. Про це під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі сказав Патріарх Філарет, передає УНН.

"Незважаючи на те, що Україна – поліконфесійна держава, пануючою є православна церква. Але вороги розділили її на частини. Тому, щоб захисти державу, треба об'єднати православну церкву. Чому мова йде про визнання. Воно потрібно, тому що на цій основі розділене українське православ'я. Щоб не було роскольників та розділення, потрібне визнання. Ми вдячні Вселенському Патріарху Варфоломію, що він розуміє проблеми держави та церкви. Що він зрозумів, що прийшов час надати томос українській церкві про її автокефалію. І сподіваємось, що найближчим часом будемо мати такий томос", - сказав Філарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію

За його словами, Київська Митрополія була частиною Константинопольського Патріархату. А Москва незаконно захопила Київську митрополію. Тому справедливо, що Вселенський Патріарх вважає, що це його канонічна територія і він один має право на надання нам автокефалії.

Раніше Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.

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