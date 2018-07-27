У Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію. Про це заявили представники делегації Вселенського патріархату на зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
"20 квітня відбулось засідання Синоду і відкриті були двері нової доби нашого життя. Це історичний момент для України, оскільки були відкриті процедури надання автокефалії церкві в Україні", - повідомив один з представників делегації.
Також у Вселенському патріархаті додали, що делегація закликає всі автокефальні церкви сформувати остаточне рішення.
"Нещодавно ми об'їздили автокефальні церкви для того, щоб зрештою сформувати остаточне рішення, і ми так само запитували у них доєднатися і спільно прийняти рішення", - додали представники Вселенського патріархату.
Також прагнення України отримати автокефалію підтвердив і сам Вселенський патріарх Варфоломій у своєму посланні Порошенкові.
"І в ці свої відповідальні часи, вона (Константинопольська церква – ред.) взяла на себе ініціативу відновити єдність православної віруючої України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію", - йдеться в посланні.
Нагадаємо, на річницю Хрещення Русі запросили делегацію Вселенського патріархату.