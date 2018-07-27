Во Вселенском патриархате подтвердили стремление Украины получить автокефалию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Во Вселенском патриархате подтвердили стремление Украины получить автокефалию. Об этом заявили представители делегации Вселенского патриархата на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"20 апреля состоялось заседание Синода и открыты были двери нового времени нашей жизни. Это исторический момент для Украины, поскольку были открыты процедуры предоставления автокефалии церкви в Украине", - сообщил один из представителей делегации.
Также во Вселенском патриархате добавили, что делегация призывает все автокефальные церкви сформировать окончательное решение.
"Недавно мы объездили автокефальные церкви для того, чтобы в конечном итоге сформировать окончательное решение, и мы так же спрашивали у них присоединиться и совместно принять решение", - добавили представители Вселенского патриархата.
Также стремление Украины получить автокефалию подтвердил и сам Вселенский патриарх Варфоломей в своем послании Порошенко.
"И в эти свои ответственные времена, она (Константинопольская церковь - ред.) взяла на себя инициативу восстановить единство православной верующей Украины с конечной целью дарить украинской церкви автокефалию", - говорится в послании.
Напомним, на годовщину Крещения Руси пригласили делегацию Вселенского патриархата.