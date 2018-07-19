На річницю Хрещення Русі запросили делегацію Вселенського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На заходи з відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України запрошено офіційну делегацію Вселенського патріархату. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.
"Цього року виповнюється 1030 років від того часу, як Київська Русь прийняла християнство... Ми усвідомлюємо значимість саме цьогорічного святкування ювілею Хрещення Київської Русі та очікувань українського суспільства, пов’язаних із анонсованою керівництвом держави можливістю отримання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні", - сказав він.
Розенко нагадав, що у квітні 2018 року, після чергової зустрічі Президента України Петра Порошенка з Вселенським патріархом Варфоломієм, Президент попросив парламент підтримати його повторне звернення до патріарха Варфоломія. До звернення Президента були додані відповідні звернення ієрархів УПЦ КП та УАПЦ з проханням про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні. 19 квітня 2018 року парламент України підтримав це звернення Президента, а 22 квітня 2018 року Священний Синод Вселенського патріархату видав комюніке, в якому зазначив, що Синод прийняв ці звернення української релігійної та світської влади до розгляду.
Він також зазначив, що "до святкування ювілею 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України запрошені іноземні гості, представники православних і католицьких церков світу, зокрема офіційна делегація Вселенського патріархату, представники українських церков у діаспорі".
Нагадаємо, Розенко доручив правоохоронним органам гарантувати безпеку громадянам під час заходів з відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.