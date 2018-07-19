На годовщину Крещения Руси пригласили делегацию Вселенского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На мероприятия по празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины приглашены официальную делегацию Вселенского патриархата. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.
"В этом году исполняется 1030 лет с тех пор, как Киевская Русь приняла христианство... Мы осознаем значимость именно нынешнего празднования юбилея Крещения Киевской Руси и ожиданий украинского общества, связанных с анонсированной руководством государства возможностью получения Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" , - сказал он.
Розенко напомнил, что в апреле 2018 года, после встречи Президента Украины Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем, Президент попросил парламент поддержать его повторное обращение к патриарху Варфоломею. К обращению Президента были добавлены соответствующие обращения иерархов УПЦ КП и УАПЦ с просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. 19 апреля 2018 года парламент Украины поддержал это обращение Президента, а 22 апреля 2018 года Священный Синод Вселенского патриархата выдал коммюнике, в котором отметил, что Синод принял эти обращения украинской религиозной и светской власти к рассмотрению.
Он также отметил, что "на празднование юбилея 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины приглашены иностранные гости, представители православных и католических церквей мира, в том числе официальная делегация Вселенского патриархата, представители украинских церквей в диаспоре".
Напомним, Розенко поручил правоохранительным органам обеспечить безопасность гражданам во время мероприятий по празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.