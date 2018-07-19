МВС доручили роботу над запобіганням провокаціям під час 1030-річчя Хрещення Русі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив правоохоронним органам, зокрема МВС та Нацполіції, гарантувати безпеку громадянам під час заходів з відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, наголосивши на необхідності запобігання провокаціям. Про це повідомили УНН у прес-службі Кабміну.
"Я доручаю правоохоронним органам, і звертаю на це увагу МВС і Нацполіції, гарантувати безпеку громадянам під час проведення цих заходів. Потрібно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якого загострення, будь-яких провокацій і щоб усі заходи пройшли мирно, конструктивно і показали всьому світу, що українці можуть єднатися і проводити такі заходи спільно і всі разом", - сказав віце-прем’єр-міністр під час засідання Оргкомітету з підготовки та проведення відповідних заходів.
Він зауважив, що релігійні організації, зокрема УПЦ КП, УАПЦ та громадські організації направили звернення про проведення низки масових заходів в рамках відзначення 1030-річчя Хрещення Русі, насамперед, 28 липня.
Нагадаємо, під час заходів 24, 27 і 28 липня у Києві із нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України обмежать рух транспорту.