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МВС доручили роботу над запобіганням провокаціям під час 1030-річчя Хрещення Русі

МВС доручили роботу над запобіганням провокаціям під час 1030-річчя Хрещення Русі

Київ • УНН

 • 9059 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив правоохоронним органам, зокрема МВС та Нацполіції, гарантувати безпеку громадянам під час заходів з відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, наголосивши на необхідності запобігання провокаціям. Про це повідомили УНН у прес-службі Кабміну.

"Я доручаю правоохоронним органам, і звертаю на це увагу МВС і Нацполіції, гарантувати безпеку громадянам під час проведення цих заходів. Потрібно зробити все можливе, щоб уникнути будь-якого загострення, будь-яких провокацій і щоб усі заходи пройшли мирно, конструктивно і показали всьому світу, що українці можуть єднатися і проводити такі заходи спільно і всі разом", - сказав віце-прем’єр-міністр під час засідання Оргкомітету з підготовки та проведення відповідних заходів.

Він зауважив, що релігійні організації, зокрема УПЦ КП, УАПЦ та громадські організації направили звернення про проведення низки масових заходів в рамках відзначення 1030-річчя Хрещення Русі, насамперед, 28 липня.

Нагадаємо, під час заходів 24, 27 і 28 липня у Києві із нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України обмежать рух транспорту.

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