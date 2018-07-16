Святкування 1030 років Хрещення Русі-України: де перекриють вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Під час заходів 24, 27 і 28 липня у Києві із нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України обмежать рух транспорту. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“За зверненнями Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київської митрополії Української Православної Церкви та Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви у столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України”, — йдеться у повідомленні.
Згідно із розпорядженням КМДА, передбачено обмеження руху усіх видів транспортних засобів.
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- 24 липня із 12:00 до 13:00 — на Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської), вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).
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- 27 липня із 11:00 до 16:30 — на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).
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- 28 липня із 12:00 до 13:30 — на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).
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Святкування триватиме згідно з Указом Президента України від 8 серпня 2017 року “Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України”.
Крім урочистих молебнів, у всіх районах столиці триватимуть святкові заходи. Зокрема, в освітніх і культурних закладах Києва до кінця року триватимуть тематичні просвітницькі заходи: виховні години, бесіди, книжкові та фотодокументальні виставки, конференції, зустрічі за круглим столом, інформаційні години, тематичні полиці, перегляди літератури тощо.
Нагадаємо, 22 квітня до Вселенського Патріарха Варфоломія звернулися представники української влади та Церков з проханням надати Томос про автокефалію УПЦ. Патріарх Філарет та Президент сподіваються, що українське питання Костантинополь вирішить позитивно до святкування 1030-ліття хрещення Русі-України.