Святкування 1030 років Хрещення Русі-України: де перекриють вулиці

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51066 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103564 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99266 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126255 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103535 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119641 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160189 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190007 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294452 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167283 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 51076 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49467 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 53158 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 49564 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 75528 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 126257 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163957 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294453 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224629 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30012 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51555 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56381 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54694 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68922 перегляди
Актуальне
Святкування 1030 років Хрещення Русі-України: де перекриють вулиці

Святкування 1030 років Хрещення Русі-України: де перекриють вулиці

Київ • УНН

 • 22395 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Під час заходів 24, 27 і 28 липня у Києві із нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України обмежать рух транспорту. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.

“За зверненнями Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київської митрополії Української Православної Церкви та Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви у столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України”, — йдеться у повідомленні.

Згідно із розпорядженням КМДА, передбачено обмеження руху усіх видів транспортних засобів.

  • 24 липня із 12:00 до 13:00 — на Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської), вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).
  • 27 липня із 11:00 до 16:30 — на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).
  • 28 липня із 12:00 до 13:30 — на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Патріарх Варфоломій зробив заяву щодо церкви в Україні

Святкування триватиме згідно з Указом Президента України від 8 серпня 2017 року “Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України”.

Крім урочистих молебнів, у всіх районах столиці триватимуть святкові заходи. Зокрема, в освітніх і культурних закладах Києва до кінця року триватимуть тематичні просвітницькі заходи: виховні години, бесіди, книжкові та фотодокументальні виставки, конференції, зустрічі за круглим столом, інформаційні години, тематичні полиці, перегляди літератури тощо.

Нагадаємо, 22 квітня до Вселенського Патріарха Варфоломія звернулися представники української влади та Церков з проханням надати Томос про автокефалію УПЦ. Патріарх Філарет та Президент сподіваються, що українське питання Костантинополь вирішить позитивно до святкування 1030-ліття хрещення Русі-України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19