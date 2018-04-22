Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві. Про це на своїй сторінці у Facebook повдіомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Відповідне рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, який напередодні прийняв до розгляду звернення від Президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, Постанову Верховної Ради на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков", - написав Порошенко.
Нагадаємо, заступник голови Адміністрації Президента Ростислав Павленко прибув у Стамбул, де передав звернення Президента України до Вселенського патрірха Варфоломія про автокефалію православної церкви в Україні.
Як повідомляв УНН, 19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній церкві України.
Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I про томос Українській помісній автокефальній церкві.