Представник АП уже перебуває в Стамбулі для передачі звернення патріарху Варфоломію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Ростислав Павленко вже перебуває у Стамбулі, де передасть звернення Президента України до Вселенського патрірха Варфоломія про автокефалію православної церкви в Україні. Про це Президент Петро Порошенко сьогодні сказав під час виступу у реконструйованому Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, передає кореспондент УНН.
П.Порошенко розповів, що заступник голови Адміністрації Президента Ростислав Павленко зараз перебуває у Стамбулі.
“Я не втрачатиму жодного дня, ми передамо (звернення - ред.)... Все може трапитися, але на все воля Божа. І Господь зараз нами. І Господь благословить нас на томос, на грамоту про незалежність. Я закликаю українців лише до одного — молитися, щоб Господь дарував нам цю церкву. Це надзвичайно важливо”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, 19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній церкві України.
Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I про томос Українській помісній автокефальній церкві.