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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине

Киев • УНН

 • 17207 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины. Соответствующий проект постановления поддержали 268 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине

"Как глава государства Украина, представляющий ее граждан - в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые, благодаря Крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет тому, исповедуют православную христианскую веру - прошу Вас предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине", - отмечается в письме.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

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