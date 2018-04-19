Рада поддержала обращение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине

"Как глава государства Украина, представляющий ее граждан - в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые, благодаря Крещению, полученному от Константинопольской Матери-Церкви 1030 лет тому, исповедуют православную христианскую веру - прошу Вас предоставить Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине", - отмечается в письме.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.