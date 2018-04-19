Рада підтримала звернення щодо надання автокефалії православній церкві в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії православній церкві України. Відповідний проект постанови підтримали 268 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Як глава держави Україна, який представляє її громадян, — в тому числі і тих, які належать до української православної спільноти, які, завдяки Хрещенню, отриманому від Константинопольської Матері-Церкви 1030 років тому, сповідують православну християнську віру — прошу Вас надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні”, — наголошується у листі.
Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І про томос Української помісної автокефальної церкви.