Президент проситиме Вселенського патріарха про томос Української помісної автокефальної церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І про томос Української помісної автокефальної церкви. Про це Глава держави заявив на зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, передає кореспондент УНН.
"Я як Президент прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до Його Всесвятості, з проханням щодо надання томосу Української помісної автокефальної церкви. І просив би вас, шановні колеги, бо є речі, які нас точно всіх об’єднують, щоби і парламент підтримав це звернення. І зробив це якомога швидше", - наголосив Президент.
Глава держави зазначив, якщо буде відповідне рішення парламенту, то звернення Президента, звернення церковних ієрархів передасть Вселенському патріарху для того, щоб воно було якомога швидше на соборі в синоді розглянуте і прийняте відповідне рішення.
Нагадаємо, торік Президент написав листа Вселенському патріарху з проханням надання автокефалії православній церкві України.
Довідка УНН: Томос - указ предстоятеля помісної православної церкви щодо певного важливого питання церковного устрою.