Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви

"Я как Президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к Его Святейшеству, с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви. И просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые нас точно всех объединяют, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что если будет соответствующее решение парламента, то обращение Президента, обращение церковных иерархов передаст Вселенскому патриарху для того, чтобы оно было как можно скорее на соборе в синоде рассмотрено и принято соответствующее решение.

Напомним, в прошлом году Президент написал письмо Вселенскому патриарху с просьбой предоставления автокефалии православной церкви Украины.

Справка УНН: Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.