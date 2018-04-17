Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви. Об этом Глава государства заявил на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, передает корреспондент УНН.
"Я как Президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к Его Святейшеству, с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви. И просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые нас точно всех объединяют, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее", - подчеркнул Президент.
Глава государства отметил, что если будет соответствующее решение парламента, то обращение Президента, обращение церковных иерархов передаст Вселенскому патриарху для того, чтобы оно было как можно скорее на соборе в синоде рассмотрено и принято соответствующее решение.
Напомним, в прошлом году Президент написал письмо Вселенскому патриарху с просьбой предоставления автокефалии православной церкви Украины.
Справка УНН: Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.