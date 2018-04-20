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Замглавы АП уже находится в Стамбуле для передачи обращения патриарху Варфоломею

Киев • УНН

 • 14014 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко уже находится в Стамбуле, где передаст обращение Президента Украины к Вселенскому патрирха Варфоломея об автокефалии православной церкви в Украине. Об этом Президент Петр Порошенко сказал во время выступления в реконструированном Львовском областном клиническом перинатальном центре, передает корреспондент УНН.

Замглавы АП уже находится в Стамбуле для передачи обращения патриарху Варфоломею

П.Порошенко рассказал, что заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле.

"Я не буду терять ни одного дня, мы передадим (обращение - ред.)... Все может случиться, но на все воля Божья. Господь сейчас с нами. Господь благословит нас на томос, на грамоту о независимости. Я призываю украинцев лишь к одному - молиться, чтобы Господь даровал нам эту церковь. Это очень важно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскомуу Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкве.

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