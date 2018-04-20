Замглавы АП уже находится в Стамбуле для передачи обращения патриарху Варфоломею

П.Порошенко рассказал, что заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле.

"Я не буду терять ни одного дня, мы передадим (обращение - ред.)... Все может случиться, но на все воля Божья. Господь сейчас с нами. Господь благословит нас на томос, на грамоту о независимости. Я призываю украинцев лишь к одному - молиться, чтобы Господь даровал нам эту церковь. Это очень важно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскомуу Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкве.