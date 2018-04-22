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Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ - Порошенко

Киев • УНН

 • 15160 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ - Порошенко

"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей", - написал Порошенко.

Напомним, заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко прибыл в Стамбул, где передал обращение Президента Украины к Вселенскому патрирха Варфоломею об автокефалии православной церкви в Украине.

Как сообщал УНН, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.

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