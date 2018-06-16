Патріарх Варфоломій зробив заяву щодо церкви в Україні

"Існування розколу не є аргументом, щоб позбавляти увесь народ зв'язків з церковною правдою та канонічністю, заперечуючи нашу відповідальність перед Богом і історією, а навпаки радше стимулом для пошуку спасительних та об’єднуючих рішень", - сказав православний першоєрарх.

"Коли Церква-Мати шукає шляхи спасіння наших братів з України та Скоп’є (Македонії – ред.), вона виконує свій апостольський обов'язок. Наш обов'язок та відповідальність є привести ці народи назад до церковної правди і канонічного порядку. Тому те, що посідає Вселенський Патріархат, він посідає для добра цілого світу і пропонує всім народам без винятку. У цьому контексті існує і міжхристиянський діалог, який діє "у любові і правді", - наголосив Вселенський Патріарх.

Нагадаємо, що до Всесенського Патріарха Варфоломія звернулися представники української влади та Церков з проханням надати Томос про автокефалію УПЦ. Патріарх Філарет та Президент сподіваються, що українське питання Костантинополь вирішить позитивно до святкування 1030-ліття хрещенння Русі-України.