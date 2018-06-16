Патриарх Варфоломей сделал заявление о церкви в Украине

"Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот скорее стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений", - сказал православный первоиерарх.

"Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев из Украины и Скопье (Македония - ред.), она выполняет свой апостольский долг. Наша обязанность и ответственность являются привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что занимает Вселенский Патриархат, он занимает благо целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристианский диалог, который действует "в любви и правде", - отметил Вселенский Патриарх.

Напомним, что к Всесенському Патриарху Варфоломею обратились представители украинской власти и Церквей с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Патриарх Филарет и Президент надеются, что украинский вопрос Костантинополь решит позитивно к празднованию 1030-летия хрещенння Руси-Украины.