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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45575 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104413 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126206 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133612 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169903 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181826 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Празднование 1030 лет Крещения Руси-Украины: где перекроют улицы

Празднование 1030 лет Крещения Руси-Украины: где перекроют улицы

Киев  •  УНН

 • 22395 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Во время мероприятий 24, 27 и 28 июля в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

“По обращениям Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Киевской митрополии Украинской Православной Церкви и Патриархии Украинской Автокефальной Православной Церкви в столице состоятся торжественные молебны и крестные шествия, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины”, — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению КГГА, предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

  • 24 июля с 12:00 до 13:00 — на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).
  • 27 июля с 11:00 до 16:30 — на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
  • 28 июля с 12:00 до 13:30 — на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

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Празднование продлится согласно Указу Президента Украины от 8 августа 2017 года “О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины”.

Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

Напомним, 22 апреля к Вселенскому Патриархк Варфоломею обратились представители украинской власти и Церквей с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Патриарх Филарет и Президент надеются, что украинский вопрос в Костантинополе решат положительно к празднованию 1030-летия крещения Руси-Украины.

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