Празднование 1030 лет Крещения Руси-Украины: где перекроют улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во время мероприятий 24, 27 и 28 июля в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
“По обращениям Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Киевской митрополии Украинской Православной Церкви и Патриархии Украинской Автокефальной Православной Церкви в столице состоятся торжественные молебны и крестные шествия, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины”, — говорится в сообщении.
Согласно распоряжению КГГА, предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.
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- 24 июля с 12:00 до 13:00 — на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).
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- 27 июля с 11:00 до 16:30 — на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
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- 28 июля с 12:00 до 13:30 — на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).
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Празднование продлится согласно Указу Президента Украины от 8 августа 2017 года “О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины”.
Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.
Напомним, 22 апреля к Вселенскому Патриархк Варфоломею обратились представители украинской власти и Церквей с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Патриарх Филарет и Президент надеются, что украинский вопрос в Костантинополе решат положительно к празднованию 1030-летия крещения Руси-Украины.