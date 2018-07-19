МВД поручили работу над предотвращением провокаций во время 1030-летия Крещения Руси

"Я поручаю правоохранительным органам, и обращаю на это внимание МВД и Нацполиции, гарантировать безопасность гражданам во время проведения этих мероприятий. Нужно сделать все возможное, чтобы избежать любого обострения, любых провокаций и чтобы все мероприятия прошли мирно, конструктивно и показали всему миру, что украинцы могут объединяться и проводить такие мероприятия совместно и все вместе ", - сказал вице-премьер-министр во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению соответствующих мероприятий.

Он отметил, что религиозные организации, в частности УПЦ КП, УАПЦ и общественные организации направили обращение о проведении ряда массовых мероприятий в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси, прежде всего, 28 июля.

Напомним, во время мероприятий 24, 27 и 28 июля в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины ограничат движение транспорта.