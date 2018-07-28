Патриарх Филарет надеется на быстрое предоставление томоса об автокефалии УПЦ

"Несмотря на то, что Украина - поликонфессиональное государство, господствующей является православная церковь. Но враги разделили ее на части. Поэтому, чтобы защитить государство, надо объединить православную церковь. Почему речь идет о признании. Оно нужно, потому что на этой основе разделено украинское православие. Чтобы не было роскольникив и разделения, нужно признание. Мы благодарны Вселенскому Патриарху Варфоломею, что он понимает проблемы государства и церкви. Что он понял, что пришло время предоставить томос украинской церкви о ее автокефалии. И надеемся, что в ближайшее время будем иметь такой томос", - сказал Филарет.

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По его словам, Киевская Митрополия была частью Константинопольского Патриархата. А Москва незаконно захватила Киевскую митрополию. Поэтому справедливо, что Вселенский Патриарх считает, что это его каноническая территория и он один имеет право на предоставление нам автокефалии.

Ранее Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.