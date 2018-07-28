Патриарх Филарет надеется на быстрое предоставление томоса об автокефалии УПЦ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33969 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100199 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122361 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130005 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168201 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153014 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130416 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180578 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Патриарх Филарет надеется на быстрое предоставление томоса об автокефалии УПЦ

Патриарх Филарет надеется на быстрое предоставление томоса об автокефалии УПЦ

Киев  •  УНН

 • 8204 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Мы благодарны Вселенскому Патриарху Варфоломею, что он понимает проблемы государства и церкви. И надеемся, что в ближайшее время будем иметь томос. Об этом во время торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси сказал Патриарх Филарет, передает УНН.

"Несмотря на то, что Украина - поликонфессиональное государство, господствующей является православная церковь. Но враги разделили ее на части. Поэтому, чтобы защитить государство, надо объединить православную церковь. Почему речь идет о признании. Оно нужно, потому что на этой основе разделено украинское православие. Чтобы не было роскольникив и разделения, нужно признание. Мы благодарны Вселенскому Патриарху Варфоломею, что он понимает проблемы государства и церкви. Что он понял, что пришло время предоставить томос украинской церкви о ее автокефалии. И надеемся, что в ближайшее время будем иметь такой томос", - сказал Филарет.

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По его словам, Киевская Митрополия была частью Константинопольского Патриархата. А Москва незаконно захватила Киевскую митрополию. Поэтому справедливо, что Вселенский Патриарх считает, что это его каноническая территория и он один имеет право на предоставление нам автокефалии.

Ранее Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.

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