Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ

"Дуже вдячні Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за постійну турботу про українських віруючих, про український народ, який зараз переживає непрості часи агресії з боку РФ. Для мене і для більшості українців дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, у Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію.