Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Вселенський патріарх в своєму посланні Президентові України Петрові Порошенко заявив, що Україна не є канонічною територією російської православної церкви. Послання було зачитано під час зустрічі Порошенка з делегацією Вселенського патріархату, передає УНН.
"Дуже вдячні Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за постійну турботу про українських віруючих, про український народ, який зараз переживає непрості часи агресії з боку РФ. Для мене і для більшості українців дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, у Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію.