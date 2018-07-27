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Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ

Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ

Київ • УНН

 • 22066 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Вселенський патріарх в своєму посланні Президентові України Петрові Порошенко заявив, що Україна не є канонічною територією російської православної церкви. Послання було зачитано під час зустрічі Порошенка з делегацією Вселенського патріархату, передає УНН.

"Дуже вдячні Його Всесвятості Патріарху Варфоломію за постійну турботу про українських віруючих, про український народ, який зараз переживає непрості часи агресії з боку РФ. Для мене і для більшості українців дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, у Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію.

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