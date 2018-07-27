Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Вселенский патриарх в своем послании Президенту Украины Петру Порошенко заявил, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви. Послание было зачитано во время встречи Порошенко с делегацией Вселенского патриархата, передает УНН.
"Очень благодарны Его Святейшеству Патриарху Варфоломею за постоянную заботу об украинских верующих, об украинском народе, который сейчас переживает непростые времена агрессии со стороны РФ. Для меня и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНН, во Вселенском патриархате подтвердили стремление Украины получить автокефалию.