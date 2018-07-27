Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36175 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101100 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123188 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130787 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168542 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153127 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140915 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130437 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180865 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ

Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ

Киев  •  УНН

 • 22062 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Вселенский патриарх в своем послании Президенту Украины Петру Порошенко заявил, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви. Послание было зачитано во время встречи Порошенко с делегацией Вселенского патриархата, передает УНН.

"Очень благодарны Его Святейшеству Патриарху Варфоломею за постоянную заботу об украинских верующих, об украинском народе, который сейчас переживает непростые времена агрессии со стороны РФ. Для меня и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, во Вселенском патриархате подтвердили стремление Украины получить автокефалию.

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