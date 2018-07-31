Константинополь может в сентябре рассмотреть вопрос томоса для Украины - УПЦ КП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Константинопольской патриархии с 1 по 3 сентября состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), передает УНН.
"Тематика собрания (Синакса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием. И то, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", - заявил архиепископ.
По его словам, ожидается, что перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата.
Напомним, Патриарх Филарет надеется, что в ближайшее время Украине будет предоставлен томос. По его словам, Киевская Митрополия была частью Константинопольского Патриархата. А Москва незаконно захватила Киевскую митрополию. Поэтому справедливо, что Вселенский Патриарх считает, что это его каноническая территория и он один имеет право на предоставление автокефалии.