Константинополь может в сентябре рассмотреть вопрос томоса для Украины - УПЦ КП

"Тематика собрания (Синакса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием. И то, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", - заявил архиепископ.

По его словам, ожидается, что перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата.

Напомним, Патриарх Филарет надеется, что в ближайшее время Украине будет предоставлен томос. По его словам, Киевская Митрополия была частью Константинопольского Патриархата. А Москва незаконно захватила Киевскую митрополию. Поэтому справедливо, что Вселенский Патриарх считает, что это его каноническая территория и он один имеет право на предоставление автокефалии.