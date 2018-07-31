Константинополь может в сентябре рассмотреть вопрос томоса для Украины - УПЦ КП

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17034 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78569 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119102 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126974 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166337 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152345 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140303 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В Константинопольской патриархии с 1 по 3 сентября состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил Патриарх Варфоломей. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), передает УНН.

"Тематика собрания (Синакса) обозначена как вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире - с православием. И то, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе", - заявил архиепископ.

По его словам, ожидается, что перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата.

Напомним, Патриарх Филарет надеется, что в ближайшее время Украине будет предоставлен томос. По его словам, Киевская Митрополия была частью Константинопольского Патриархата. А Москва незаконно захватила Киевскую митрополию. Поэтому справедливо, что Вселенский Патриарх считает, что это его каноническая территория и он один имеет право на предоставление автокефалии.

Украинские Национальные Новости

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