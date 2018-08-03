Филарет: насилия после Томоса не будет

"Заявления о "захвате храмов", о возможности "войны" за автокефалию - пример кремлевской дезинформации, лжи, которая является частью гибридной войны против Украины", - отметил патриарх Филарет.

"Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас", - добавил глава УПЦ КП.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что после получения Украиной Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви Лавра будет передана украинской церкви.