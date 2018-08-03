Филарет: насилия после Томоса не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Никакого насилия после решения Вселенского Патриарха предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас. Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр УПЦ КП.
"Заявления о "захвате храмов", о возможности "войны" за автокефалию - пример кремлевской дезинформации, лжи, которая является частью гибридной войны против Украины", - отметил патриарх Филарет.
"Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас", - добавил глава УПЦ КП.
Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что после получения Украиной Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви Лавра будет передана украинской церкви.