Філарет пояснив механізм переходу парафій до об'єднаної церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет пояснив механізм переходу парафії до Об'єднаної української православної церкви. Про це він розповів на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Механізм (переходу - ред.) - це зібрання всієї парафії. Якщо дві третини парафії проголосують за те, щоб залишитися в російській церкві, значить ця парафія буде належати російській церкві", - сказав він.
За словами Філарета, у разі, коли дві третини парафіян голосують за те, щоб залишитися в українській церкві, храм разом з парафіянами переходить в УПЦ. Якщо не назбирається двох третин - все тоді залишається, так як є.
Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що ніякого насильства після рішення Вселенського Патріарха надати Українській церкві Томос про автокефалію не буде.
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Нагадаємо, на думку Філарета, процес об'єднання трьох церков буде швидким.
Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.
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Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.