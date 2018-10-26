Филарет объяснил механизм перехода приходов в объединенную церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет объяснил механизм перехода прихода к Объединенной украинской православной церкви. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Механизм (перехода - ред.) - это собрание всего прихода. Если две трети прихода проголосуют за то, чтобы остаться в русской церкви, значит этот приход будет принадлежать российской церкви", - сказал он.
По словам Филарета, в случае, когда две трети прихожан голосуют за то, чтобы остаться в украинской церкви, храм вместе с прихожанами переходит в УПЦ. Если не наберется двух третей - все тогда остается, как есть.
Напомним, ранее Филарет заявил, что никакого насилия после решения Вселенского Патриарха предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии не будет.
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Напомним, по мнению Филарета, процесс объединения трех церквей будет быстрым.
Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря с ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года.
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Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей дал гарантию, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.