Патріарх Варфоломій вважає несправедливим, що українці не мають автокефалії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на його слова, сказані під час зустрічі з грецькими паломниками на чолі з митрополитом Пантелеймонасом та які наводить церковне агентство Orthodoxia.info.
“Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які певний час перебували під прямою юрисдикцією Вселенського патріархату, але настав час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців ні? Це несправедливо”, — повідомив Вселенський (Константинопольский) патріарх.
Нагадуємо, створення єдиної помісної автокефальної Церкви і отримання Томосу про автокефалію має відбутися до кінця поточного року. Таку думку висловив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в ефірі однієї з радіостанцій.