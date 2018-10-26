Патріарх Варфоломій вважає несправедливим, що українці не мають автокефалії

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на його слова, сказані під час зустрічі з грецькими паломниками на чолі з митрополитом Пантелеймонасом та які наводить церковне агентство Orthodoxia.info.